Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, "Yerel yönetimlerin en küçük birimi olan muhtarlığın belki özlük hakları sorunu çözüldü ama hizmet edebilirlik alanının her geçen gün daha da daraldığını biliyoruz." dedi.



Hatay Meslek Eğitim Kursu Konferans Salonu'nda, 81 ilden muhtarların katılımıyla Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 33. İstişare Toplantısı düzenlendi.



Akdeniz, buradaki konuşmasında, muhtarların özlük haklarında yapılan iyileştirmeler konusunda başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümet ve parlamentoda grubu bulunan siyasi partilere teşekkür etti.



Siyasi partiler kadar muhtarların da demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğunu vurgulayan Akdeniz, yaşadıkları sorunlara ilişkin şunları söyledi:



"Yerel yönetimlerin en küçük birimi olan muhtarlığın belki özlük hakları sorunu çözüldü ama hizmet edebilirlik alanının her geçen gün daha da daraldığını biliyoruz. Muhtarlarımız yakın bir gelecekte 'Muhtar sen ne iş yaparsın?' sorusuyla karşı karşıya kalacak. Muhtarlık, korkarım ki yakın bir gelecekte yerleşim yeri belgesini de düzenleyemez hale gelecek. Bir başka olumsuzluk ise artık muhtarlarımızın mahallemize geleni gideni bilemiyor olmasıdır. Bunun da yasal yollarının açılması gerekiyor. Kent yönetim sisteminin temelinde hizmetlerde etkinlik ile demokratik katılımın ve sorumluluk ilkesinin yürürlüğünün sağlanması için gerekli koşulların yaratılması önem arz etmektedir. Mevcut köy ve mahalle kanunuyla sorunlar için aracılık yapmamız mümkün gözükmüyor."



Akdeniz, muhtarlık seçim sisteminin değişmesi, Türkiye muhtar birliğinin kurulması, köy ve mahallelere ilişkin kanunun bir an önce yeniden düzenlenmesinin en büyük temennileri olduğunu kaydetti.



Toplantıya, MHP Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu, Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlığlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve muhtarlar katıldı.