Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi açıldı
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Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi açıldı

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi açıldı
Anadolu Ajansı / Kemal Önder Demirkollu - Haberler | Güncel

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi'nin hizmet binası düzenlenen törenle açıldı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi'nin hizmet binası düzenlenen törenle açıldı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Karaman Valiliği tarafından tahsis edilen Hacı Celal Mahallesi 548 Sokakta bulunan yeni binasına taşındı.

Program Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Daha sonra protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesinin kesilmesiyle bina hizmete açıldı.

Açılışa, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, KMÜ Rektörü Namık Ak ve davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Önder Demirkollu

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