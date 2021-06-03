Türkiye Moldova maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Moldova maçı hangi kanalda?

Türkiye ve Moldova, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, Benteler Arena'da, Paderborn Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Türkiye Moldova maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Moldova maçı hangi kanalda?