Türkiye Moldova maçı canlı izle! Türkiye Moldova maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Moldova maçı hangi kanalda?
Türkiye ve Moldova, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, Benteler Arena'da, Paderborn Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Türkiye Moldova maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Moldova maçı hangi kanalda? Türkiye Moldova maçı canlı izle!
Türkiye ve Moldova, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, Benteler Arena'da, Paderborn Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Türkiye Moldova maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Moldova maçı hangi kanalda? Türkiye Moldova maçı canlı izle!
TÜRKİYE - MOLDOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye-Moldova Maçı, 03 Haziran Perşembe günü oynanacak. Türkiye-Moldova Maçı, saat 20:00 başlayacak.
TÜRKİYE - MOLDOVA MAÇI HANGİ KANALDA?
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.