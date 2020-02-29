Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Karabük'te İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için konvoy düzenlendi.

29.02.2020 21:42 | Son Güncelleme: 29.02.2020 21:58
Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

'te 'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için konvoy düzenlendi.

Kentteki çeşitli off-road kulüplerince organize edilen etkinlikte, Karabük Şehir Parkı'nda bir araya gelenler, Türk bayrakları astıkları yaklaşık 200 araçla konvoy oluşturdu.

Şehir Parkı önünden başlayan konvoy, Safranbolu Şehitlik Anıtı'na geldi. Burada şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunması ile son buldu.

Kaynak: AA

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