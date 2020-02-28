Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
Haberler » Güncel » Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Haber

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesinin ardından Ardahan'da araçlarıyla konvoy yapan vatandaşlar, Mehmetçiğe desteğini gösterdi.

28.02.2020 20:26 | Son Güncelleme: 28.02.2020 20:26
Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesinin ardından 'da araçlarıyla konvoy yapan vatandaşlar, Mehmetçiğe desteğini gösterdi.

Kongre Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, araçlarıyla TOKİ mevkisine kadar konvoy düzenledi.

Kenti turladıktan sonra 75. Yıl Stadı önünde konvoyu sonlandıran vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla buradaki Atatürk heykeli önünde, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" şeklinde sloganlar attı.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler