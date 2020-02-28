Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesinin ardından Ardahan'da araçlarıyla konvoy yapan vatandaşlar, Mehmetçiğe desteğini gösterdi.
İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesinin ardından Ardahan'da araçlarıyla konvoy yapan vatandaşlar, Mehmetçiğe desteğini gösterdi.
Kongre Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, araçlarıyla TOKİ mevkisine kadar konvoy düzenledi.
Kenti turladıktan sonra 75. Yıl Stadı önünde konvoyu sonlandıran vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla buradaki Atatürk heykeli önünde, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" şeklinde sloganlar attı.
Kaynak: AA