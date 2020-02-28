Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibi temizliği etkinliği öncesi, rejim unsurlarının İdlib'deki hava saldırısı nedeniyle sahilde Türk bayrağı açıldı.

28.02.2020 19:12 | Son Güncelleme: 28.02.2020 20:06
Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

'nın ilçesinde deniz dibi temizliği etkinliği öncesi, rejim unsurlarının 'deki hava saldırısı nedeniyle sahilde Türk bayrağı açıldı.

Bodrum Belediyesinin "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla başlattığı, deniz dibi temizlik etkinliği Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisinde devam etti.

Çalışmaya katılan Belediye Başkanı Ahmet Aras, AK Parti İlçe Başkanı Osman Gökmen ve beraberindekiler, dalıştan önce Türk bayrağı açarak İdlib şehitlerini andı.

Belediyeye bağlı dalgıçlar ile Gökmen'in de dalış yaptığı denizden ve kıyıdan yaklaşık 100 kilogram atık toplandı.

Kaynak: AA

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