Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
Giresun'un Güce ilçesinde, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi saldırıları sonucu şehit olan 33 asker için Kur'an-ı Kerim okundu.
Giresun'un Güce ilçesinde, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi saldırıları sonucu şehit olan 33 asker için Kur'an-ı Kerim okundu.
Güce Merkez Camisi'nde cuma namazı öncesi düzenlenen programda okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından İlçe Müftüsü Haydar Bektaşoğlu, Mehmetçikler için dua etti.
Bektaşoğlu, Suriye'nin İdlib kentinde uğradıkları saldırı sonucu şehit olan Mehmetçik için Müftülük personeli olarak program düzenlediklerini kaydetti.
Kaynak: AA