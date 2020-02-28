Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

28.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:50

Giresun'un Güce ilçesinde, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi saldırıları sonucu şehit olan 33 asker için Kur'an-ı Kerim okundu.

Güce Merkez Camisi'nde cuma namazı öncesi düzenlenen programda okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından İlçe Müftüsü Haydar Bektaşoğlu, Mehmetçikler için dua etti.

Bektaşoğlu, Suriye'nin İdlib kentinde uğradıkları saldırı sonucu şehit olan Mehmetçik için Müftülük personeli olarak program düzenlediklerini kaydetti.

Kaynak: AA