Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'da cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, gıyabi cenaze namazı kılındı.

28.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:03
Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

'nin kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için , Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'da cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, gıyabi cenaze namazı kılındı.

Malatya'daki Söğütlü Cami'de şehit olan askerler için Yeni Cami İmamları Bünyamin Kaya ve Mehmet Şentürk, Kur'an-Kerim okudu ve dualar etti.

Malatya'nın Darende ilçesindeki tarihi Somuncu Baba Camisi'nde ise cuma namazı öncesi Yasin ve Fetih sureleri okundu, dua edildi.

Yeni Malatyaspor Kulübünden yayımlanan mesajda "Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA


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: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
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