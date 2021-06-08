Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu Başkanı Heppekcan'dan SESOB'a ziyaret
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Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu Başkanı Heppekcan'dan SESOB'a ziyaret

Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu Başkanı Heppekcan'dan SESOB'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Erol Ulu - Haberler | Güncel

Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu Başkanı Necdet Heppekcan, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Alişan'ı ziyaret etti.

Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu Başkanı Necdet Heppekcan, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Alişan'ı ziyaret etti.

Oda başkanları ile salgın sürecinde yapılan çalışmaları değerlendiren Heppekcan, illerde bulunan esnaf odalarıyla bilgi alışverişinde bulunduklarını ve sorunları Ankara'da çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Alişan da federasyonda yeni görev alan yönetim kurulunu tebrik ederek, Sakarya esnafının yerelde çözemedikleri sorunlarını Ankara'da üst kuruluşlara aktardıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu

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