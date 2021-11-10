Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı yarın yapılacak - Haberler
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Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı yarın yapılacak

AA / Mümin Altaş - Haberler | Politika
Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı yarın yapılacak

Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 5. Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın başkanlığında yarın gerçekleştirilecek.

Türkiye- Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 5. Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın başkanlığında yarın gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da ilgili bakanların katılımıyla düzenlenecek toplantıda, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Stratejik ortak ve müttefik Macaristan ile ikili ilişkilerin yanı sıra, NATO, Avrupa Birliği ve Türk Konseyi başta olmak üzere çok taraflı platformlardaki iş birliğinin derinleştirilmesi yönündeki ortak iradenin teyidi niteliğindeki toplantı vesilesiyle iş birliğini güçlendirmeye matuf muhtelif anlaşma ve protokoller imzalanacak.

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
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