Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Sayit Karabağlı oldu
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Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Sayit Karabağlı oldu

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Sayit Karabağlı oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanlığına seçilen Sait İskender'in Kurucusu Sayit Karabağlı, "Yeme içme sektörü, inovatif adımları hızlandırmaya odaklanacak" dedi.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanlığına seçilen Sait İskender'in Kurucusu Sayit Karabağlı, "Yeme içme sektörü, inovatif adımları hızlandırmaya odaklanacak" dedi.

Sait İskender'in kurucusu Sayit Karabağlı, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanlığına seçildi. İstanbul Lokantacılar Odası Başkanı olarak görev yapan Karabağlı, yeni görevi kapsamında Federasyon çatısı altındaki tüm odaların gelişiminden sorumlu olacak.

"ÇAĞIN GEREKLERİNE UYGUN SİSTEMLER GELİŞTİRECEĞİZ"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Karabağlı, "Yeme içme sektörünün öne çıkan bir oyuncusu olarak sahip olduğum deneyimi, gerekse İstanbul Lokantacılar Odası Başkanlığı süresince üstlendiğim misyonu, sektörün güvenini kazandığımı görmekten onur ve mutluluk duyuyorum. Hep birlikte pandeminin yaralarını tümden kapatacağımıza ve çağın gereklerine uygun sistemler geliştireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"SEKTÖRÜN TEK İHTİYACI BİRLİK OLMAK"

Seçim sonrasında esnaf teşkilatına teşekkür eden Sayit Karabağlı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Biz bir kişi, on kişi değil, yüz binlerce kişilik dev bir aileyiz. Tek ihtiyacımız olan şey birlik. Birlik olursak, güçlerimizi, imkanlarımızı paylaşırsak bu zor günleri atlatacağımızı düşünüyorum. En büyük hedefimiz kimseyi ötekileştirmeden o birliği sağlamak. Biz, aynı geminin yolcularıyız. Bu gemiyi batırmadan, karaya oturtmadan hedefe götürmek için hep birlikte çalışacağız. Türkiye Lokantacılar Federasyonu üyeleri bu kapının sektörün tüm emekçilerine açık olduğunu bilmeli. Federasyonumuzu hep birlikte yeniden sektörün sesi, gücü, buluşma noktası yapacağız."

ÇAĞI İYİ OKUMAK VE YENİ İŞ MODELLERİNE AÇIK OLMAK GEREK

Yeme içme sektörünün geleceğine dair değerlendirmede de bulunan Sayit Karabağlı, "Pandemi pek çok alanda olduğu gibi, tüketicinin yeme içme sektörüne olan bakışını da değiştirdi. Örneğin kimi araştırmalar insanların yüzde 57'sinin pandemi sonrası yerel ürünler sunan işletmeleri daha fazla tercih edeceğini gösteriyor. Doğal ve sağlıklı gıdalar sunmak tüketici için artık çok daha büyük önem arz ediyor. Öte yandan dijital çağı da iyi okumak gerekiyor. McKinsey'nin yaptığı bir araştırmaya göre, 2024 yılına kadar Avrupa'da yemek dağıtım hizmetlerini çevrimiçi kullananların sayısının 96,9 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu da sektörün yeni iş modellerine açık olması gerektiğine işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

İNOVATİF PROJELERİ YAYGINLAŞTIRMAYI AMAÇLIYOR

Yeni görevi kapsamında yeme içme sektöründeki inovatif adımları hızlandırmaya odaklanacağını da söyleyen Karabağlı, "Yeme içme sektörünün tüm oyuncuları olarak pandemiden çeşitli dersler çıkardık. Yüksek maliyetler, büyük metrekareleri yönetme zorluğu ve hijyen ihtiyaçlarının yarattığı sıkıntılar, hepimizin zorlandığı başlıca sorunlar arasındaydı. Bu süreçte Sait Döner çatısı altında Türkiye'de bir ilk olarak geliştirdiğimiz yeni franchise paketiyle girişimci ve yatırımcılara, kurumsal kimliğinden lojistik ve teknolojik altyapısına kadar hazır yani her anlamda anahtar teslim bir model sunmaya başladık. Hızlı bir müşteri döngüsüne odaklı olan bu franchise modeli sayesinde, en az yatırımla yüksek kar sağlanmasını hedefledik. Şimdi ise Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı olarak amacım, çağı yakalayan bu tip projelerin sektör genelinde yaygınlaşmasına yardımcı olmak" açıklamasında bulundu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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