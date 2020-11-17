Türkiye karşıtlığında birleştiler! Almanya ve Fransa'dan Biden'a skandal Doğu Akdeniz çağrısı
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Türkiye karşıtlığında birleştiler! Almanya ve Fransa'dan Biden'a skandal Doğu Akdeniz çağrısı

17.11.2020 17:32 | Son Güncelleme: 17.11.2020 17:37
Türkiye karşıtlığında birleştiler! Almanya ve Fransa'dan Biden'a skandal Doğu Akdeniz çağrısı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığından rahatsız olan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'a skandal bir çağrıda bulunarak, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ve başka yerlerde büyük sorunlar oluşturan davranışları karşısında ortak bir çizgi belirlememiz gerekecek" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Alman mevkidaşı Heiko Maas, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yeni başkanı Joe Biden'ı "Transatlantik Birliği'ni" güçlendirmeye çağırdı.

Fransız Le Monde, Alman Die Welt ve Amerikan Washington Post gazetesinde yayınlanan ortak makalede iki bakan, dünya diplomasisine dair birçok değerlendirmede bulundu.

Türkiye karşıtlığında birleştiler! Almanya ve Fransa'dan Biden'a skandal Türkiye çağrısı

MAKALENİN TÜRKİYE BÖLÜMÜ

Maas ve Jean-Yves Le Drian, Türkiye karşısında daha büyük bir görüş birliğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. İki bakan, Türkiye'nin giderek daha da "öngörülemez" bir ülke olarak görüldüğünü ifade ederek, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ve başka yerlerde büyük sorunlar oluşturan davranışları karşısında ortak bir çizgi belirlememiz gerekecek" dedi.

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