Türkiye kar altındayken Derecikli gençler güneşli havanın tadını piknik yapıp yüzerek çıkarıyor - Haberler

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Türkiye kar altındayken Derecikli gençler güneşli havanın tadını piknik yapıp yüzerek çıkarıyor

İhlas Haber Ajansı, Ferhat Yılmaz - Güncel
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Türkiye kar altındayken Derecikli gençler güneşli havanın tadını piknik yapıp yüzerek çıkarıyor Türkiye kar altındayken Hakkari'nin Derecik ilçesindeki gençler güneşli havanın tadını piknik yapıp yüzerek çıkarıyor.

HAKKARİ (İHA) - Türkiye kar altındayken Derecikli gençler güneşli havanın tadını piknik yapıp yüzerek çıkarıyor

HAKKARİ - Türkiye kar altındayken Hakkari'nin Derecik ilçesindeki gençler güneşli havanın tadını piknik yapıp yüzerek çıkarıyor.

Termometrelerin 14-15 dereceyi gösterdiği ilçede vatandaşlar yeşilliğin arasında zaman geçirip güneşli havanın tadını çıkarıyor. Çemelova bölgesinde piknik yapan bir grup genç ise çeşitli oyunlar oynadıktan sonra Hacıbey Çayı'nda yüzdü.

Çayda doyasıya yüzdüklerini ifade eden Serhat Derer, "Burası Derecik ilçesine bağlı Çemelova bölgesi. Arkadaşlarla beraber piknik yapmaya geldik. Yüzdük ve çeşitli oyunlar oynadık. Çay içtik, kayalıklara geçtik, mağaraları gezdik. Hacıbey Çayı suyu temiz ve berraktır. Dağlardan akan sudur. Aynı zamanda içilebilir. Burayı herkese tavsiye ediyorum, gelip görsünler. Şemdinli-Yüksekova bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin bir çok ilinde kar var. Bizim buralarda da bahar havası yaşanıyor. Her yer yemyeşil. Boş zamanımızda gelip burada piknik yapıyoruz" dedi.

Türkiye kar altındayken Derecikli gençler güneşli havanın tadını piknik yapıp yüzerek çıkarıyor

Türkiye kar altındayken Derecikli gençler güneşli havanın tadını piknik yapıp yüzerek çıkarıyor

Türkiye kar altındayken Derecikli gençler güneşli havanın tadını piknik yapıp yüzerek çıkarıyor

İhlas Haber Ajansı / Ferhat Yılmaz - Güncel

Hakkari, Türkiye, piknik, kar, Güncel, Haberler

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