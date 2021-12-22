Türkiye Kamu-Sen'den Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'e ziyaret

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve beraberindeki heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti.

Kahveci, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin'i makamında ziyaret ederek, çalışma hayatının sorunları, ek zam, refah payı, 3600 ek gösterge, vergi muafiyeti gibi konulardaki görüşlerimizi bir kez daha kendisine ilettik."

AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet