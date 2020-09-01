Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı forması oyuncusu Aycan Yanaç kaç yaşında? Aycan Yanaç sevgilisi kim? Aycan Yanaç ınstagram hesabı nedir?
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Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı forması oyuncusu Aycan Yanaç kaç yaşında? Aycan Yanaç sevgilisi kim? Aycan Yanaç ınstagram hesabı nedir?

Survivor yarışması ile popüler olan ve Türk Milli Kadın Futbol takımına büyük katkısı olan Aycan Yanaç kimdir? Aycan Yanaç boy ve kilosu nedir?

Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı forması oyuncusu Aycan Yanaç kaç yaşında? Aycan Yanaç sevgilisi kim? Aycan Yanaç ınstagram hesabı nedir?
01.09.2020 14:05 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:08

Aycan Yanaçson dönemlerde oldukça popüler isim haline geldi. Herkesin araştırmaya başladığı Aycan Yanaç kimdir? Aycan Yanaç nereli? Aycan Yanaç instagram hesabı nedir?

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

1 Kasım 1998 tarihinde Almanya'nın Nürnberg kentinde yaşayan göçmen anne ve babadan dünyaya gelmiştir. Abisi de kendisi gibi futbolcudur.

Yanaç, forvet pozisyonunda oynamaktadır. Temmuz 2015'te SpVgg Greuther Fürth kulübüne transfer olmuştur. 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında 11 maç oynayan millî futbolcu, üç gol atmıştır. Aynı yılın Aralık ayında önceki kulübüne geri dönmüştür.28 Ağustos tarihinde ALG Spor ile sözleşme imzalamıştır. TFF Kadınlar 1. Lig'de ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde top koşturacak

Türkiye 19 yaş altı kadın millî futbol takımına çağrılan Yanaç, millî formayla ilk maçına, 4 Ağustos 2015'te "UEFA Gelişim Turnuvası" maçı kapsamında Bosna Hersek'e karşı çıkmıştır.

7 Nisan 2018'de Estonya ile oynanan dostluk maçında ilk kez Türkiye kadın millî futbol takımı kadrosuna davet edilmiştir.

AYCAN YANAÇ RÖPORTAJINDAN KESİTLER

İzleyicilerin "En sevdiğin futbolcu kim?" sorusunu yanıtlayan Yanaç sıralamasını Alex de Souza, Cristiano Ronaldo ve Emre Belözoğlu olarak yaptı.

Aycan, bu esnada Sercan Yıldırım'ın kendisini hatırlatması üzerine esprili bir şekilde "Bir de Sercan Yıldırım" yanıtını verdi.

AYCAN YANAÇ INSTAGRAM

Survivor yarışmasıyla adını duyuran milli futbolcu Aycan Yanaç, sosyal paylaşım sitesi Instagram'da 'a.yync20' adıyla yer almaktadır.

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