Türkiye İtalya maçı nerede oynanıyor? Türkiye İtalya maçı hangi ülkede oyannaıyor?

Avrupa Futbol Şampiyonası 2020 (EURO 2020) Türkiye - İtalya mücadelesi ile başlayacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Bu akşam oynanacak Türkiye - İtalya karşılaşmasının turnuvanın açılış maçı olması nedeniyle dünyadaki çoğu futbolsever tarafından takip edilmesi bekleniyor. Peki,Türkiye İtalya maçı nerede oynanıyor? Türkiye İtalya maçı hangi ülkede oyannaıyor?

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı bu akşam başlıyor. Turnuvanın açılış mücadelesinde A milli Futbol Takımımız İtalya ile karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş ve öğrencileri A grubundaki ilk maçına mutlak üç puan parolası ile çıkacak. Türkiye İtalya maçı muhtemel 11'ler de belli olurken, milyonlarca futbolsever maçın yayın kanalı bilgilerini merak ediyor. İşte muhtemel 11'ler ve maç öncesi son dakika gelişmeleri

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Türkiye - İtalya karşılaşması 11 Haziran Cuma günü (bugün) TSİ 22.00'da başlayacak. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan mücadele TRT 1'den yayınlanacak.

Türkiye ve İtalya 9. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke arasında oynanan 8 maçta İtalya 5 kez kazanırken 3 maç berabere bitti.

Türkiye - İtalya maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie görev alacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Türkiye: Uğurcan Çakır - Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz

İtalya: Donnarrumma - Florenzi, Chiellini, Bonucci, Spinazzola, Jorginho, Locatelli, Barella, Berardi, Insigne, Immobile

EURO 2020 heyecanı başlıyor! Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? - 3

TÜRKİYE EURO 2020 KADROSU

Kaleci:

Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Mert Müldür (Sassuolo), Ozan Kabak (Schalke 04), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha: Yusuf Yazıcı (Lille), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cengiz Ünder (Roma), Enes Ünal (Getafe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

EURO 2020 heyecanı başlıyor! Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? - 4

TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ

Türkiye ile İtalya bugüne kadar büyük turnuvalarda sadece bir kez karşılaşırken, 11 Haziran 2000'de oynanan Euro 2000 açılış karşılaşmasını İtalya 2-1 kazanmıştı.

Türkiye bu güne kadar katıldığı 4 Avrupa Şampiyonası'nda, oynadığı tüm açılış maçlarını kaybetti.

Bir ilki başarmak isteyen A Milli Futbol Takımı'nın A grubundaki diğer rakipleri ise İsviçre ve Galler.

EURO 2020 heyecanı başlıyor! Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? - 5

EURO 2020 A GRUBU MAÇ TAKVİMİ

11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)