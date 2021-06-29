Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Azerbaycan Ombudsmanlığı arasında iş birliği protokolü
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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Azerbaycan Ombudsmanlığı arasında iş birliği protokolü

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Azerbaycan Ombudsmanlığı arasında iş birliği protokolü
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ile Azerbaycan Ombudsmanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ile Azerbaycan Ombudsmanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

TİHEK Başkanı Süleyman Arslan, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da, Ombudsman Sebine Aliyeva ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında Arslan ve Aliyeva, kurumları arasındaki iş birliğini geliştirmeye yönelik protokole imza attı.

Arslan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Azerbaycanlıların Karabağ'ın işgali nedeniyle maruz kaldığı mağduriyete uluslararası camianın yıllardır sessiz kaldığını söyledi.

Uluslararası toplumun etkin olmaması nedeniyle Azerbaycan'ın kendi gayretleriyle topraklarını işgalden kurtardığını hatırlatan Arslan, bir insan hakları ihlali olan işgalin sona ermesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Arslan, "Savaşta geri kazanılan hakların barış zamanında korunması gerekiyor. Savaş sonrasında da Azerbaycan halkının hakkını korumayı görev biliyoruz." dedi.

Karabağ'da Ermenilerce gerçekleştirilen yıkım ve mezalimi incelemek üzere bir gözlem grubu oluşturduklarını bildiren Arslan, bu grubun bölgeyi ziyaret ederek incelemelerde bulunacağını kaydetti.

Arslan, imzaladıkları protokolün iki kurum arasında eğitim, kapasite geliştirme ve tecrübe aktarımı konularında iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan maddeleri içerdiğini bildirdi.

Azerbaycan Ombudsmanı Aliyeva, Azerbaycan ve Türkiye'nin "bir millet iki devlet" olduğunu, her zaman bu istikamette çalıştıklarını, bundan sonra da işlerini böyle yürüteceklerini belirtti.

Aliyeva, TİHEK Başkanı Arslan ve Türk insan hakları kurum ve kuruluş çalışanlarına Azerbaycan'a gösterdikleri destek için teşekkür etti.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Azerbaycan Ombudsmanlığı arasında iş birliği protokolü
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Azerbaycan Ombudsmanlığı arasında iş birliği protokolü
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Azerbaycan Ombudsmanlığı arasında iş birliği protokolü
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Azerbaycan Ombudsmanlığı arasında iş birliği protokolü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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