Türkiye ile Rusya, Haseke'nin su ve elektrik sorununun çözülmesi konusunda anlaştı
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Türkiye ile Rusya, Haseke'nin su ve elektrik sorununun çözülmesi konusunda anlaştı

Türkiye ile Rusya, Haseke'nin su ve elektrik sorununun çözülmesi konusunda anlaştı
Anadolu Ajansı / Eşref Musa - Haberler | Güncel

Türk ve Rus askeri yetkililer, terör örgütü YPG/PKK'nın ve Esed rejiminin kara propaganda odağındaki Haseke'de elektriğe bağlı su sorununun çözüme kavuşması için anlaşmaya vardı.

Türk ve Rus askeri yetkililer, terör örgütü YPG/PKK'nın ve Esed rejiminin kara propaganda odağındaki Haseke'de elektriğe bağlı su sorununun çözüme kavuşması için anlaşmaya vardı.

Bir yandan terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde el koyduğu stratejik enerji kaynaklarını siyasi koz olarak kullanıyor diğer yandan da Esed rejimi, uluslararası arenada "Türkiye, Haseke halkından içme suyunu kesiyor" şeklinde kara propaganda yapıyor.

Ancak Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan ve Haseke kent merkezi ile kırsaldaki yerleşimleri suyla besleyen Allouk Su Tesisi çalıştırılabilmesi için YPG/PKK'nın işgalindeki Dirbasiye ilçesindeki elektrik santralinden enerji verilmesi gerekiyor.

Heyetler incelemede bulundu

Elektriğe bağlı su sorunun ortadan kalkması için Türk ve Rus askeri heyetler, uzun süredir görüşmeler yürütüyor.

Bu kapsamda Rus askeri heyet, Barış Pınarı Harekatı alanında Türk askeri heyetle Allouk Su Tesisi ve Mebruke Elektrik Santralini ziyaret ederek incelemede bulundu.

Türk ve Rus askeri heyetlerinin arasındaki koordinasyon ve iş birliği sayesinde Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaşayan 200 bin sivil elektriğe, Haseke-Tel Temir hattındaki halk da içme suyuna kavuştu.

Suriye halkının daha fazla su ve elektriğe kavuşmasını sağlamak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasındaki iş birliğinin artırılarak sürdürülebilmesi için iki taraf anlaşmaya vardı.

Teröristler, Barış Pınarı Harekatı bölgesini 5 ay elektrikten mahrum etti

Terör örgütü YPG/PKK, Nisan 2021'den itibaren Fırat Nehri üzerindeki barajlardan üretilen elektrikten, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki halkı yaklaşık 5 ay mahrum bıraktı.

Bu dönemde örgütün işgalindeki yerleşimlere kesintisiz elektrik verilirken, bölgenin ana geçim kaynağı olan tarım sektörü, büyük zarara uğradı.

Çiftçiler, tarlalarını sulama imkanı olmadığı için arpa, buğday, kimyon ve baklagillerden verim alamadı.

Bunun yanı sıra saman fiyatlarının katlanarak artması nedeniyle besiciler de büyük zarar gördü.

Elektrik ve elektriğe bağlı su kuyuları: YPG/PKK'nın Türkiye'ye karşı propagandası

YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde el koyduğu stratejik enerji kaynaklarını siyasi koz olarak kullanıyor.

Suriye'de özellikle doğu kesimde yer alan illerin elektrik kaynağının büyük bölümü Fırat Nehri üzerinde bulunan Fırat, Tişrin ve Baas barajlarından sağlanıyor. Bu barajlardan hidroelektrik santralleri aracılığıyla üretilen elektrik ise terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolünde bulunuyor.

Barajlardan sağlanan ve halka ait olması gereken elektriğin dağıtımını elinde tutan örgüt, enerji kaynağını kirli siyasi çıkarlarını elde etmek için kullanıyor.

Su kaynakları açısından zengin olan Barış Pınarı Harekatı bölgesi, terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunan Haseke ve Tel Temir ile bölgedeki alanlara su sağlayan Allouk Su Tesisine ev sahipliği yapıyor.

Allouk Su Tesisinin elektrik kaynağı ise terör örgütünün işgalindeki Derbasiye ilçesinde yer alan Suveydiye Elektrik Santralinden karşılanıyor.

Ancak terör örgütü, Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Hidroelektrik Santralinden ürettiği enerjiyi Barış Pınarı Harekatı bölgesinden kasıtlı olarak kesince, bölgedeki yönetim halkın temel ihtiyaçlarını Suveydiye'den gelen elektrikle karşılama yoluna gitmek zorunda kalıyor.

Böylece Allouk Su Tesisini çalıştırması gereken Suveydiye Elektrik Santrali, halkın ihtiyaçlarını karşılamak için tüketiliyor ve tesisin çalışması sekteye uğruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa

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