Türkiye ile Kosova arasında 3 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin huzurunda, iki ülke arasında 3 anlaşmaya imza atıldı.

Erdoğan ve Osmani'nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası yaptıkları görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'nin huzurunda iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı.

Buna göre, iki ülke hükümetleri arasındaki "Ormancılık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"na, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Kosova Başbakan İkinci Yardımcısı ve Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz imza attı.

İki ülke hükümetleri arasındaki "Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması" ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Kosova Başbakan İkinci Yardımcısı ve Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz tarafından imza altına alındı.

"Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Kosova Cumhuriyeti Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı Arasında Protokol Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kosova Başbakan İkinci Yardımcısı ve Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz tarafından imzalandı.