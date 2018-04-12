Türkiye ile Filistin Devlet Arşivleri Arasında İş Birliği Protokolü

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Filistin devlet arşivleri kurumu olan Filistin Miras ve İslami Araştırmalar Merkezi (MİSAK) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentinde düzenlenen toplantıda, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü Prof. Dr. Uğur Ünal ile Filistin devlet arşivleri kurumu MİSAK Genel Müdürü Halil Karaca er-Rifai iş birliği protokolünü imzaladı.

İmza töreninde Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu ile Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanı Şeyh Yusuf Edis de hazır bulundu.

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu protokolün Filistin'in kendi tarihi gerçeklerini korumasına yardımcı olacağını ifade etti.

Aynı zamanda protokol ile Filistinli araştırmacıların da tarihi belgelere ulaşmalarının kolaylaşacağını vurgulayan Prof. Dr. Ünal, Osmanlı arşivlerinin İslam dünyasının en büyük arşivi olduğunu söyleyerek Filistin tarafının milyonlarca Osmanlı belgelerine ulaşacağına dikkati çekti.

MİSAK Genel Müdürü Rifai de iş birliği protokolünün imzalanmasını tarihi bir adım şeklinde nitelendirerek, "Osmanlı arşivleri büyük bir hazine gibidir. Araştırmacılar ve ilgililer rahatlıkla bu hazineden faydalanabilecektir." dedi.

Rifai, Osmanlı arşivleri ile İsrail'in Filistin toprakları üzerinde hak iddia etmesi safsatalarına da karşı koyabileceklerini vurgulayarak, "Osmanlı arşivleri artık elimizin altında. İsrail'in safsatalarına karşı koyabileceğiz ve Kudüs ile Filistin'in İslam'ın olduğu gerçeğini güçlendireceğiz." diye konuştu.

Ramallah kentinde dün düzenlenen "9.Uluslararası Beytulmakdis Konferansı" kapsamında "Kudüs'te Gayrimüslimlere Verilen Haklar" başlığıyla yapılan sergide, belge ve görsellerle Osmanlı döneminde Kudüs ve Filistin topraklarına ışık tutulmuştu.