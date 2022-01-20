Türkiye ve El Salvador arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı - Haberler
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Türkiye ve El Salvador arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'nin salona girişi Ülkelerarası işbirliği mutabakat zaptının imzalanması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'nin salona girişi

Ülkelerarası işbirliği mutabakat zaptının imzalanması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantı öncesinde iki ülke arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı. (1)

Türkiye ve El Salvador arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı

Türkiye ve El Salvador arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı

Türkiye ve El Salvador arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri

Togo Cumhuriyeti, Nayib Bukele, El Salvador, Türkiye, Politika, Güncel, Haber

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