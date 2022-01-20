Türkiye ve El Salvador arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'nin salona girişi Ülkelerarası işbirliği mutabakat zaptının imzalanması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'nin salona girişi
Ülkelerarası işbirliği mutabakat zaptının imzalanması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantı öncesinde iki ülke arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı. (1)