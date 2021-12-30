Türkiye ile Çin kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçlarına karşı iş birliğine odaklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Çin Karapara Aklamayla Mücadele İzleme ve Analiz Merkezi (CAMLMAC) arasında "Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası" yürürlüğe konuldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, MASAK ile CAMLMAC, iş birliği ve karşılıklı menfaat anlayışı içinde, kara para aklama, terörizmin finansmanı ve bağlantılı suç faaliyetlerini etkili bir şekilde önlemek ve bu suçlarla mücadele etmek üzere konu hakkında istihbarat paylaşımı yapmak amacıyla anlaşmaya vardı.

Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası kapsamında taraflar mütekabiliyet esasına göre iş birliği yapacak. Ayrıca, yetkili makamlar, belirtilen suçlara karışan kişi veya şirketlerin finansal işlemleri konusunda mevcut her türlü bilgiyi paylaşacaklar.

Her bilgi talebi, talebin sebebi, kullanım amacı, kanunlara, yönetmeliklere ve uluslararası düzenlemelere uyup uymadığına ilişkin detayları içerecek şekilde kısa bir açıklamayla gerekçelendirilecek.

Bilgiler, yetkili makamlarca inceleme ve analiz amacıyla kullanılabilecek, yetkili makamın önceden izni olmaksızın herhangi bir üçüncü tarafa verilemeyecek veya idari kovuşturma, yargılama amacıyla kullanılmayacak.

Yardım etme yükümlülüğünü ortadan kaldıran durumlar

Yetkili makamların talebe ilişkin olaylar hakkında halihazırda başlatılmış adli yargılamanın bulunması, bu yardımın devletin güvenliğine, kamu düzenine ve ülkelerin temel çıkarlarına karşı tehdit oluşturması veya ulusal kanunlara, yönetmeliklere, uluslararası düzenlemelere aykırı olması durumlarında yardım etme yükümlülüğü bulunmayacak.

AA / Zeynep Çetinkaya - Son Dakika Haberleri

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