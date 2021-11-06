Son dakika haber! Kayseri'de şehit aileleri derneğinden İYİ Partili Türkkan'a kınama

DÜZCE (AA) - Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Yavuz, yazılı açıklamasında, PKK terör örgütü tarafından 1997 yılında şehit edilen İsa Gümren'in kardeşinin dün Bingöl'de verdiği tepki sonucunda, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehidin kardeşine yaptığı küfrü tüm şehit aileleri ve gazilere yapılmış gibi addettiklerini, esef, şiddet ve nefretle kınadıklarını belirtti.

Vatanın bütünlüğü, milletin birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerin aziz hatıralarına, kendilerine emanet yakınlarına saygısızlık edenleri milletin asla unutmayacağını vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan Meclis'imizde teröre destek verenlerle şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliği, alçaklığı ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren hiçbir parti, milletvekili istemiyoruz. Şehit aileleri ve gaziler olarak, her kim terör sevici, eli kanlı bebek katillerini destekleyen siyasi parti ile temasa geçip iş tutarsa karşısında bizleri görecektir. Lütfü Türkkan'ın derhal milletvekilliğinden istifa etmesini istiyoruz."

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