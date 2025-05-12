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Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir?

Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir?
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"Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir?" sorusu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında gündeme geldi. Sorunun cevabı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir sorusunun cevabı nedir? İşte, detaylar…

Popüler bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir?" sorusu, izleyicilerin ilgisini çekti. Yarışmacının karşısına çıkan bu dikkat çekici soru, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Türkiye'nin tarım ve sanayi üretiminde önde olduğu pek çok ürün bulunmasına rağmen, doğru cevabın hangisi olduğu büyük merak uyandırdı. Peki, Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir sorusunun cevabı nedir, hangi şık doğru? İşte, merak edilenler…

TÜRKİYE HANGİSİNİN ÜRETİMİNDE 1 NUMARA DEĞİLDİR?

A- Kayısı

B- İncir

C- Çay

D- Fındık

Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir?Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir

Yarışmacı Yasin Erdoğan, tüm joker haklarını kullandıktan sonra riske girmeyerek yarışmadan çekilme kararı aldı. Bu kararıyla 300 bin TL'lik ödülün sahibi olan yarışmacıyı sunucu Oktay Kaynarca tebrik etti.

Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir?Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir sorusunun cevabı

Kaynarca, yarışmanın ardından Yasin Erdoğan'a devam etseydi hangi şıkkı seçeceğini sordu. Yarışmacı ise tercihini B şıkkı – İncir yönünde yapacağını ifade etti. Ancak yarışmacının seçmeyi düşündüğü yanıt yanlış çıktı. Heyecan dolu o anlarda, sorunun doğru cevabı C şıkkı olarak açıklandı. Erdoğan'ın çekilme kararı, izleyenlerden tam not aldı.

Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir?Kim Milyoner Olmak İster yarışması soruların cevabı

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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