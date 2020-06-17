Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, Instagram hesabından cesur bikinisiyle yavru leoparı sevdiği anları paylaştı. Şahin, kusursuz fiziğiyle göz kamaştırdı.

Eski Survivor yarışmacısı yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşayan ve şimdilerde Miami'de tatil yapan Şevval Şahin, havyan sevgisini gözler önüne serdi.

BİKİNİSİ NEFES KESTİ

Sosyal medya hesabını aktifkullanan Şevval Şahin, son olarak siyah cesur bikinili pozlarını paylaştı. Kucağına aldığı yavru leoparı seven Şahin, bu anları takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi. Kucağında bebek bir leopar ile objektif karşısına geçen Şevval Şahin, siyah bikinisi ile göz doldururken şu satırları yazdı: "Bebek leoparımla tanışın. Onunla birbirimize alıştık, kaliteli zaman geçirdik ve bundan daha mutlu olamazdım."

21 yaşındaki Şevval Şahin'in kusursuz fiziği ise takipçilerini bir kez daha hayran bıraktı.