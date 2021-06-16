Türkiye grup puanı 2020! Türkiye grup maçları ve sıralaması! Türkiye Avrupa şampiyonası grup sıralaması
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Türkiye grup puanı 2020! Türkiye grup maçları ve sıralaması! Türkiye Avrupa şampiyonası grup sıralaması

Türkiye grup puanı 2020! Türkiye grup maçları ve sıralaması! Türkiye Avrupa şampiyonası grup sıralaması
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A Milli Futbol Takımı, EURO 2020'ye İtalya karşısındaki maçla turnuvaya start verdi. Milliler, EURO 2020'de A Grubu'nda bulunuyor. Millilerimiz, İtalya'nın ardından 2 önemli karşılaşma daha oynayacak. Peki, Türkiye grup puanı 2021! Türkiye grup maçları ve sıralaması Türkiye Avrupa şampiyonası grup sıralaması

Türkiye grup puanı 2021! Türkiye'nin EURO 2020 serüveni İtalya maçı ile başladı. A Milli Futbol Takımımız, turnuvanın açılış maçında İtalya ile kozlarını paylaşırken sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Roma'da oynanan mücadele, A Grubu'nun en önemli maçı olarak değerlendiriliyordu. Türkiye, grupta 2 maç daha oynayacak ve gruptaki kaderini de bu maçlar belirleyecek.

TÜRKİYE'NİN GRUP PUAN DURUMU EURO 2020

Puan durumu sıralaması, maçlar oynandıktan sonra güncellenecektir.

  • İtalya - 3 puan
  • Galler - 1 puan
  • İsviçre - 1 puan
  • Türkiye - 0 puan

TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ, FİKSTÜRÜ VE A GRUBU PUAN DURUMU!

Türkiye'nin A Grubu'ndaki rakipleri arasında İtalya, İsviçre ve Galler bulunuyor. Milliler, İtalya'nın ardından bu iki takımla karşı karşıya gelecek. Öte yandan, Türkiye'nin fikstürü de belli oldu.

İşte, EURO 2020 Türkiye'nin fikstürü, rakipleri ve A Grubu puan durumu;

TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ KİMLER?

Türkiye'nin A Grubu'ndaki rakipleri şu takımlar;

  • İtalya
  • Galler
  • İsviçre

EURO 2020 TÜRKİYE'NİN FİKSTÜRÜ AÇIKLANDI

Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçına 11 Haziran'da İtalya karşısında çıkacak. A Grubu diğer maçlarında Azerbaycan'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda, 16 Haziran'da TSİ 19.00'da Galler, 20 Haziran'da da TSİ 19.00'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

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Türkiye grup puanı 2020! Türkiye grup maçları ve sıralaması! Türkiye Avrupa şampiyonası grup sıralaması - Haberler
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