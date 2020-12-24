Türkiye Gençlik Vakfı Yunak temsilciliğine Ekrem Varol atandı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yunak temsilciliği görevine Ekrem Varol atandı.

Varol, yaptığı açıklamada, Türkiye Gençlik Vakfı olarak amaçlarının yeni Türkiye'nin inşasında vatanına, milletine saygılı, milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere sahip üstün vasıflı bir gençlik yetiştirme olduğunu belirtti.

Varol, "Gençliğin öncülüğünde, yetişkinlerin rehberliğinde gençlerin eğitim ve öğretimine katkı sağlayacak, gelecekte sosyal yaşamda üstlenecekleri roller konusunda onları bilinçlendirecek, kişisel gelişimlerine yardımcı olacak projeleri hayata geçirmek için yakın zamanda çalışmalara başlayacağız. Gençliğin enerjisini sosyal faydaya dönüştürme adına yaptığımız her çalışma geleceğin teminatı olacaktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Uysal