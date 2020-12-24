Türkiye Gençlik Vakfı Yunak temsilciliğine Ekrem Varol atandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Türkiye Gençlik Vakfı Yunak temsilciliğine Ekrem Varol atandı

24.12.2020 12:13 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:16
Türkiye Gençlik Vakfı Yunak temsilciliğine Ekrem Varol atandı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yunak temsilciliği görevine Ekrem Varol atandı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yunak temsilciliği görevine Ekrem Varol atandı.

Varol, yaptığı açıklamada, Türkiye Gençlik Vakfı olarak amaçlarının yeni Türkiye'nin inşasında vatanına, milletine saygılı, milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere sahip üstün vasıflı bir gençlik yetiştirme olduğunu belirtti.

Varol, "Gençliğin öncülüğünde, yetişkinlerin rehberliğinde gençlerin eğitim ve öğretimine katkı sağlayacak, gelecekte sosyal yaşamda üstlenecekleri roller konusunda onları bilinçlendirecek, kişisel gelişimlerine yardımcı olacak projeleri hayata geçirmek için yakın zamanda çalışmalara başlayacağız. Gençliğin enerjisini sosyal faydaya dönüştürme adına yaptığımız her çalışma geleceğin teminatı olacaktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Uysal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Burak Özçivit Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Ersun Yanal Samet Aybaba Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye Gençlik Vakfı Yunak temsilciliğine Ekrem Varol atandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 12:17:36. #1.14#
title