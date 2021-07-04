Türkiye Foto Muhabirleri Derneği yönetimi güven tazeledi
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Türkiye Foto Muhabirleri Derneği yönetimi güven tazeledi

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği yönetimi güven tazeledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) 17. Olağan Genel Kurulu, Türkiye Spor Yazarları Derneği Konferans Salonu'nda yapıldı.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) 17. Olağan Genel Kurulu, Türkiye Spor Yazarları Derneği Konferans Salonu'nda yapıldı.

Türkiye'nin farklı kentlerinden Ankara'ya gelen üyelerle yapılan Olağan Genel Kurul'da Başkan Rıza Özel ve yönetimi güven tazeledi. Yönetimde Başkan Rıza Özel'in yanı sıra Osman Altınışık, Şükrü Akın, Tolga Adanalı, Adem Altan, Derya Yetim, Hamza Şahin, Necati Savaş, Cengiz Oğuz Gümrükçü, Şenay Güner, Osman Şişko, Cenk Özel, Onur Sağsöz, Durak Doğan ve Ünal Çam görev aldı.

Genel Kurul'da söz alan Başkan Rıza Özel, meslek mensuplarının yaşadığı sorunlara ilişkin Dernek tarafından yapılan çalışmaları anlatırken, gayretli çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Rıza Özel, "Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, kurumsal olarak saygın bir noktada. Mesleki çalışmalarımız, sosyal sorumluluk projelerimiz, sergilerimiz, basılı yayınlarımızla basın meslek örgütleri arasında en etkili yapılar arasında yer alıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında 600'e yakın üyesiyle bu Dernek çok büyük bir aile. 1984 yılının 12 Haziran günü derneğimizi kuran ustalarımızın bizlere bıraktığı muhteşem bir mirası daha ileriye taşımak için çabalıyoruz" dedi.

Genel Kurul'un ardından TFMD yönetimi ve üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Rıza Özel'in mozoleye çelenk bırakmasından sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda saygı duruşunda bulunuldu. TFMD yönetimi ve üyeleri daha sonra Misak'ı- Milli Kulesine geçti. Başkan Rıza Özel, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk; bugün Türkiye Foto Muhabirleri Derneği olarak bir kez daha huzuruna gelmenin gururunu yaşıyoruz. Ata'm, bizlere açtığın aydınlık Cumhuriyet yolunda yorulmadan, vazgeçmeden ve tüm gücümüzle yürüyoruz. Gazi Ata'm bizlere söylediği gibi 'Türkiye basını milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan Cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale oluşturacaktır. Bir düşünce kalesi, düşünce yolu kalesi. Basın görevlilerinden bunu istemek, Cumhuriyetin hakkıdır.' Türkiye Foto Muhabirleri Derneği olarak, bizler Cumhuriyetimizin etrafındaki bu kalenin bir parçası olmaktan şeref duyuyor, yolundan ayrılmadan yürüyeceğimize ant içiyoruz. Ruhun Şad olsun Yüce Atatürk." - ANKARA

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği yönetimi güven tazeledi
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği yönetimi güven tazeledi
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği yönetimi güven tazeledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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