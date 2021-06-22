Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nden, İHA Muhabiri Uslu'ya yapılan saldırıya kınama
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Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nden, İHA Muhabiri Uslu'ya yapılan saldırıya kınama

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nden, İHA Muhabiri Uslu'ya yapılan saldırıya kınama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Mustafa Uslu'ya yapılan saldırıyı kınadı.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Mustafa Uslu'ya yapılan saldırıyı kınadı.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nden yapılan açıklamada, "İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın çiftliğindeki yıkım çalışmalarını takip eden meslektaşımız İHA Muhabiri Mustafa Uslu'ya yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sorumlulara gereken cezanın verileceğini umduğumuz bu süreçte gelişmeleri takip edeceğiz" denildi. - ANKARA

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nden, İHA Muhabiri Uslu'ya yapılan saldırıya kınama
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nden, İHA Muhabiri Uslu'ya yapılan saldırıya kınama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkımını görüntüleyen muhabir darbedildi
Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkımını görüntüleyen muhabir darbedildi
İYİ Partili Lütfü Türkkan'a ait kaçak çiftlik tahliye ediliyor
İYİ Partili Lütfü Türkkan'a ait kaçak çiftlik tahliye ediliyor
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Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nden, İHA Muhabiri Uslu'ya yapılan saldırıya kınama - Haberler
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