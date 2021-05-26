Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Turan: Devlet arşivlerimizde bölgeye ait 183 bin tapu kaydı var

TBMM İdare Amiri ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, İsrail ve Filistin arasındaki meselelerle ilgili Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu. Esra Öztürk'ün sorularına verdiği yanıtlarda Türklerin Filistin topraklarında 401 yıl süren hakimiyetine de değinen Turan, "Devlet arşivlerimizde şu anda 183 bin tapu kaydı var bölgeye ait. Filistinli kardeşlerimiz işgalcilere bu tapuları göstermekteler" ifadesini kullandı.

Zalim İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bugüne kadar 65'i çocuk 232 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ile Hamas arasında 22 Mayıs itibarıyla ateşkes anlaşmasına varılırken, İsrail anlaşmaya rağmen saldırılarına devam etti. İsrail ile Filistin arasındaki meseleler ve İsrail'in son dönemdeki saldırılarına ilişkin Haberler.com'a çok özel açıklamalarda bulunan TBMM İdare Amiri ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Meclis'te tüm partilerin imzasıyla İsrail'e yönelik çıkarılan kınama bildirisiyle ilgili soruya, Türkiye'nin Filistin'le tarihi bağlarına ve devlet arşivlerimizde bulunan 183 bin tapu kaydına vurgu yaparak yanıt verdi.

İşte Başkan Turan'ın Haberler.com'un yönelttiği sorulara verdiği yanıtlar;

Meclis'te tüm partilerin imzasıyla İsrail'e bir kınama bildirisi çıkarıldı. Bu konu çok önemli. Malum iktidar partisiyle muhalefet partileri arasında üzerinde oy birliğiyle mutabık kalınan pek az konu var. Kudüs-Filistin meselesi tarih boyunca, darbe dönemlerinde bile üzerinde mutabakat sağlanan tek konu olmuş. Bu konu hakkında yorumunuz nedir?

"Sizin de ifade ettiğiniz gibi Meclisimizdeki 5 siyasi parti, başta AK Parti olmak üzere İsrail'in Filistin halkına yönelik yapmış olduğu acımasız saldırıları kınayan, bir an önce durdurması çağrısında bulunan ve bu konuda ortak bir çaba göstermeliyiz diye duygu ve düşüncelerini dile getiren bir bildiriye imza attılar geçtiğimiz günlerde. Ve bu yayınlandı, kamuoyuyla paylaşıldı.

"TÜRKLERİN FİLİSTİN TOPRAKLARINDAKİ HAKİMİYETİ 401 YIL SÜRDÜ"

Neden böyle farklı konularda farklı yaklaşımlarımız oluyor hatta yarı yarıya rekabetlerimiz var iken bu neden böyle oluyor? Bu sadece ülkemizde değil, tabii ülkemiz bu işin merkezi. Ana üssü neden biz? Çünkü biz Filistin meselesine sadece bir jeopolitik mesele, bir siyasi mesele olarak bakmıyoruz. Bizim Filistinle tarihi, dini, insani, ahlaki bir çok bağımız var. Tarihi bağımız nedir? Ortak bir hikayemiz var. Türklerin Filistin topraklardaki hakimiyeti 401 yıl sürmüş. Yani bizim dedelerimiz, atalarımız bu memleketi bize emanet edenler orada 401 yıl adalet ve merhametle yönetmiş ve hizmet etmiş. Devlet arşivlerimizde şu anda 183 bin tapu kaydı var bölgeye ait. Bu tapu kayıtlarının 130 küsür bini şahsi, diğeri vakıflarla ilgili. Vakıflar kurmuş hizmetler etmişiz. O tapular o toprakların bir anlamda size ait olduğunu gösteren belgelerdir. Zaten işgalci siyonistlere karşı direnen Filistinli kardeşlerimize, o işgalci siyonistler "Buranın sizlere ait olduğuna dair tapunuzu gösterin" diye söz söylemelerine karşın onlar da çıkarıp tapularını gösteriyorlar, böyle kameralarda görüyoruz bazen. Bakınız Sultan Abdülhamit verdi diyor, mesela. Size ait bir kısmı var.

"KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR DERKEN SLOGAN OLSUN DİYE SÖYLEMİYORUZ"

İkincisi yine bir milleti millet yapan en önemli unsurların başında din birliği gelir. Din birliğimiz var, ortak değerlerimiz var. Yani Kudüs bizim Harem-i Şerefimiz, kutsal beldemiz. Kırmızı çizgimizdir derken slogan olsun diye söylemiyoruz. Cumhurbaşkanımız onun için söylemiyor bunu. Neden, Hazreti Peygamber Efendimiz'in mihraca yükseldiği yerler, topraklar. Mescid-i Aksa, Kudüs-ü Şerif, ayak izleri mevcut. Bizim için Mekke, Medine ne ise Kudüs de odur."