Türkiye F-35'in parça üretiminden çıkarıldı

Amerikan yönetiminin Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması üzerine Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından çıkarmasından sonra, üretici firma Lockheed Martin de Türkiye'nin parça üretiminden çıkarıldığını açıkladı. Türkiye'nin üretimden çıkarılma süreci Mart 2020'ye kadar tamamlanmış olacak.

Lockheed Martin Corp (LMT.N) CEO'su Marillyn Hewson, "F-35 üretimindeki Türk endüstrisi katkısını ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Bunun için üzerinde çalıştığımız bir takvim hazırladık. Mart 2020'ye kadar tamamlanmış olacak ve böylece her şeyin çözülmüş olacağını düşünüyorum." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle