Türkiye Euro 2020'ye Andorra galibiyetiyle gitti: 2-0
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası H Grubu son maçında Andorra'yı 2-0 yendi. Türkiye'nin gollerini ilk yarının 17 ve 21. dakikalarında Enes Ünal kaydetti.
02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası H Grubu son maçında deplasmanda Andorra'yı 2-0 yenerek elemeleri galibiyetle tamamladı.
Türkiye, İzlanda maçı sonrası Euro 2020 finallerine gitmeyi garantilemişti. Maçın gollerini ilk yarının 17. ve 21'inci (P) dakikalarında Enes Ünal kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com