Türkiye Espor Futbol Ligi'nde haftanın en güzel 5 golü paylaşıldı!
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Türkiye Espor Futbol Ligi'nde haftanın en güzel 5 golü paylaşıldı!

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Türkiye Espor Futbol Ligi'nde haftanın en güzel 5 golü paylaşıldı!

tefligi 21. haftanın en iyi golleri paylaşıldı.

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FIFA PRO Clubs'ta Türkiye'nin en iyilerini buluşturan Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 21. haftanın en iyi golleri paylaşıldı.

Twitch ve Youtube'dan canlı bir şekilde yayınlanan maçlar izleyicilere seyir zevki veriyor. Haftanın son bulması ile her zaman olduğu gibi bu haftanın öne çıkan golleri paylaşıldı. Türkiye Espor Futbol Ligi resmi sosyal medyadan paylaşılan bu haftanın en iyi gollerine aşağıdaki gönderi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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