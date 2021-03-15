Türkiye Espor Futbol Ligi'nde haftanın en değerli 11'i belli oldu
Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 17. haftanın en değerli 11'i belli oldu!
Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 17. haftanın en değerli 11 oyuncusu Türkiye Espor Futbol Ligi tarafından duyuruldu! Farklı takımlarda başarılı bir şekilde mücadele eden oyuncular belli oldu. İşte karşınızda 17. haftanın en iyi 11 oyuncusu!
Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 17. haftanın en değerli 11 oyuncusu belli oldu!
Türkiye Espor Futbol Ligi resmi sosyal medya hesapları üzerinden 17. haftanın en değerli 11 oyuncusunu duyurdu. Haftanın en değerli 11'i şu şekilde;
Gregor Sever - MKE Ankaragücü
Abdül Öztürk - Giresunspor
Gökmen Mesut Turgut - Y. Samsunspor
Ayman Errouzı - Gençlerbirliği
Ramazan İlçin - MKE Ankaragücü
Berker Turan - Hatayspor
Osman Uğuz - Giresunspor
Fatih Bozkurt - Y. Samsunspor
Onur Türkeli - Sakaryaspor
Murat Hüseyin Ünlü - Hatayspor
Arda Gümüş - Beşiktaş Esports
Türkiye Espor Futbol Ligi'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde;
Kaynak: Playerbros