Türkiye Espor Futbol Ligi'nde haftanın en değerli 11'i belli oldu
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Türkiye Espor Futbol Ligi'nde haftanın en değerli 11'i belli oldu

15.03.2021 22:17 | Son Güncelleme: 15.03.2021 22:28
Türkiye Espor Futbol Ligi'nde haftanın en değerli 11'i belli oldu

Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 17. haftanın en değerli 11'i belli oldu!

Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 17. haftanın en değerli 11 oyuncusu Türkiye Espor Futbol Ligi tarafından duyuruldu! Farklı takımlarda başarılı bir şekilde mücadele eden oyuncular belli oldu. İşte karşınızda 17. haftanın en iyi 11 oyuncusu!

Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 17. haftanın en değerli 11 oyuncusu belli oldu!

Türkiye Espor Futbol Ligi resmi sosyal medya hesapları üzerinden 17. haftanın en değerli 11 oyuncusunu duyurdu. Haftanın en değerli 11'i şu şekilde;

Gregor Sever - MKE Ankaragücü

Abdül Öztürk - Giresunspor

Gökmen Mesut Turgut - Y. Samsunspor

Ayman Errouzı - Gençlerbirliği

Ramazan İlçin - MKE Ankaragücü

Berker Turan - Hatayspor

Osman Uğuz - Giresunspor

Fatih Bozkurt - Y. Samsunspor

Onur Türkeli - Sakaryaspor

Murat Hüseyin Ünlü - Hatayspor

Arda Gümüş - Beşiktaş Esports

Türkiye Espor Futbol Ligi'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde;

Kaynak: Playerbros

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