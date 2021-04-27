Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 22. haftanın en güzel golleri ve kurtarışları paylaşıldı!
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Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 22. haftanın en güzel golleri ve kurtarışları paylaşıldı!

Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 22. haftanın en güzel golleri ve kurtarışları paylaşıldı!
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Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 22. haftanın en iyi golleri ve kurtarışları.

FIFA PRO Clubs'ta Türkiye'nin en iyilerini buluşturan Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 22. hafta karşılaşmalarında atılan en iyi goller ve kurtarışlar paylaşıldı.

Haftanın son bulması ile her zaman olduğu gibi bu haftanın öne çıkan gollerini ve kurtarışları "Türkiye Espor Futbol Ligi" resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Gelin hep beraber sosyal medyadan paylaşılan bu haftanın en iyi gollerine ve kurtarışlarına göz atalım.

Haftanın en güzel 5 golü;

Haftanın en güzel 5 kurtarışı;

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Kaynak: Playerbros

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