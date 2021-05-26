Türkiye Espor Futbol Ligi haftanın en değerli 11'i duyuruldu!
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Türkiye Espor Futbol Ligi haftanın en değerli 11'i duyuruldu!

Türkiye Espor Futbol Ligi haftanın en değerli 11'i duyuruldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

tefligi 25. haftanın en değerli 11'i duyuruldu!

FIFA PRO Clubs'ta Türkiye'nin en iyilerini buluşturan Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 25. hafta karşılaşmaları geçtiğimiz günlerde sona ermişti. 19 Nisan'da başlayan karşılaşmalar, 20 Nisan'da oynanan 2. gün karşılaşmaları ile devam etmişti.

Türkiye Espor Futbol Ligi'nde son hafta oynanan karşılaşmalar sonucuna bağlı olarak haftanın 11'i seçildi. Haftanın sonuçlarına göz atmak isterseniz tıklayabilirsiniz.

Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 25. haftanın en değerli 11 oyuncusu belli oldu!

Türkiye Espor Futbol Ligi resmi sosyal medya hesapları üzerinden 25. haftanın ilk 11'i duyuruldu. Haftanın en değerli 11'i şu şekilde oluştu;

Mert Gündüz - Hatayspor (KL)

Doğancan Öğüt - MKE Ankaragücü

Mohamed Yassıne Krıem - İstanbulspor

Şeyhmus Baykal - Kocaelispor

Safa Akkaymak - Kocaelispor

Oğuzhan Bulut - İstanbulspor

Ramazan Bozkurt - Kocaelispor

Ender Pala - Sakaryaspor

Batuhan Narin - MKE Ankaragücü

Enes Tayyip Kardaş - Kocaelispor

Bilal Çelik - Y. Samsunspor

Türkiye Espor Futbol Ligi'nin resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göz atmak isterseniz tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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