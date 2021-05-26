Türkiye Espor Futbol Ligi 26. hafta karşılaşmaları başlıyor!
Heyecan verici karşılaşmalar saat 21: 30'da başlıyor!
FIFA PRO Clubs'ta Türkiye'nin en iyilerini buluşturan Türkiye Espor Futbol Ligi'nde yeni haftaya bugün itibarıyla giriş yapıyoruz.
Heyecanın doruklarda yaşandığı ve takımların zirve mücadelesini sürdürdüğü ligin 26. haftası olacak bu haftada da kıyasıya mücadele hız kesmeden devam ediyor olacak.
26. hafta karşılaşmaları bugün saat 21: 30'da başlayacak ve canlı olarak yayınlanacak.
Sizlerde heyecanı bol olan, popüler Espor Futbol Ligi'nin 26. hafta karşılaşmalarını izlemek istiyorsanız, asistanaliztv YouTube kanalından ve asistanaliz sosyal medya hesapları üzerinden canlı bir şekilde takip edebilirsiniz.
Türkiye Espor Futbol Ligi 26. Hafta Fikstürü
26 Mayıs Çarşamba
MKE Ankaragücü -21: 30- İstanbulspor
Kayserispor -22: 00- Giresunspor
Y. Samsunspor -22: 30- Çaykur Rizespor
Galatasaray -23: 00- Kocaelispor
27 Mayıs Perşembe
Gençlerbirliği -21: 30- Hatayspor
BB Erzurumspor -22: 00- Bursaspor
Trabzonspor -22: 30- Sakaryaspor
Antalyaspor -23: 00- Beşiktaş Esports
Türkiye Espor Futbol Ligi'nin 26. hafta maç fikstürünü duyurduğu Twitter gönderisine göz atmak isterseniz tıklayabilirsiniz.
Kaynak: Playerbros