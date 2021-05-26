Türkiye Espor Futbol Ligi 26. hafta karşılaşmaları başlıyor!

Heyecan verici karşılaşmalar saat 21: 30'da başlıyor!

FIFA PRO Clubs'ta Türkiye'nin en iyilerini buluşturan Türkiye Espor Futbol Ligi'nde yeni haftaya bugün itibarıyla giriş yapıyoruz.

Heyecanın doruklarda yaşandığı ve takımların zirve mücadelesini sürdürdüğü ligin 26. haftası olacak bu haftada da kıyasıya mücadele hız kesmeden devam ediyor olacak.

26. hafta karşılaşmaları bugün saat 21: 30'da başlayacak ve canlı olarak yayınlanacak.

Sizlerde heyecanı bol olan, popüler Espor Futbol Ligi'nin 26. hafta karşılaşmalarını izlemek istiyorsanız, asistanaliztv YouTube kanalından ve asistanaliz sosyal medya hesapları üzerinden canlı bir şekilde takip edebilirsiniz.

Türkiye Espor Futbol Ligi 26. Hafta Fikstürü

26 Mayıs Çarşamba

MKE Ankaragücü -21: 30- İstanbulspor

Kayserispor -22: 00- Giresunspor

Y. Samsunspor -22: 30- Çaykur Rizespor

Galatasaray -23: 00- Kocaelispor

27 Mayıs Perşembe

Gençlerbirliği -21: 30- Hatayspor

BB Erzurumspor -22: 00- Bursaspor

Trabzonspor -22: 30- Sakaryaspor

Antalyaspor -23: 00- Beşiktaş Esports

Türkiye Espor Futbol Ligi'nin 26. hafta maç fikstürünü duyurduğu Twitter gönderisine göz atmak isterseniz tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros