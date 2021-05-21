Türkiye Espor Futbol Ligi 25. hafta sonuçları sizlerle
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Türkiye Espor Futbol Ligi 25. hafta sonuçları sizlerle

Türkiye Espor Futbol Ligi 25. hafta sonuçları sizlerle
Playerbros - Haberler | Gamegar

tefligi 25. hafta karşılaşmaları sonuçlandı!

FIFA PRO Clubs bünyesinde Türkiye'nin en iyilerini buluşturan Türkiye Espor Futbol Ligi'nde bir haftayı daha geride bırakıyoruz. 19 Mayıs'ta başlayan karşılaşmalar 20 Mayıs'ta oynanan ikinci gün karşılaşmaları ile devam etti.

25. hafta karşılaşmaları da her hafta olduğu gibi asistanaliz Twitch ve Youtube kanallarından canlı olarak yayınlandı.

Türkiye Espor Futbol Ligi 25. hafta sonuçları şu şekilde oldu;

19 Mayıs Çarşamba

Sakaryaspor 3-2 Çaykur Rizespor

Gençlerbirliği 0-1 MKE Ankaragücü

Antalyaspor 1-2 Kocaelispor

İstanbulspor 1-0 Giresunspor

20 Mayıs Perşembe

BB Erzurumspor 1-1 Y. Samsunspor

Beşiktaş Esports 1-1 Galatasaray

Hatayspor 1-0 Kayserispor

Bursaspor 2-1 Trabzonspor

Türkiye Espor Futbol Ligi'nin 25. hafta sonuçlarını duyurduğu Twitter gönderisine göz atmak isterseniz tıklayabilirsiniz

Kaynak: Playerbros

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