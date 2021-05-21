Türkiye Espor Futbol Ligi 25. hafta sonuçları sizlerle
tefligi 25. hafta karşılaşmaları sonuçlandı!
FIFA PRO Clubs bünyesinde Türkiye'nin en iyilerini buluşturan Türkiye Espor Futbol Ligi'nde bir haftayı daha geride bırakıyoruz. 19 Mayıs'ta başlayan karşılaşmalar 20 Mayıs'ta oynanan ikinci gün karşılaşmaları ile devam etti.
25. hafta karşılaşmaları da her hafta olduğu gibi asistanaliz Twitch ve Youtube kanallarından canlı olarak yayınlandı.
Türkiye Espor Futbol Ligi 25. hafta sonuçları şu şekilde oldu;
19 Mayıs Çarşamba
Sakaryaspor 3-2 Çaykur Rizespor
Gençlerbirliği 0-1 MKE Ankaragücü
Antalyaspor 1-2 Kocaelispor
İstanbulspor 1-0 Giresunspor
20 Mayıs Perşembe
BB Erzurumspor 1-1 Y. Samsunspor
Beşiktaş Esports 1-1 Galatasaray
Hatayspor 1-0 Kayserispor
Bursaspor 2-1 Trabzonspor
Türkiye Espor Futbol Ligi'nin 25. hafta sonuçlarını duyurduğu Twitter gönderisine göz atmak isterseniz tıklayabilirsiniz
Kaynak: Playerbros