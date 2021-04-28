Türkiye Espor Futbol Ligi 23. hafta karşılaşmaları başlıyor!

tefligi 23. hafta heyecanı saat 21: 30'da başlıyor!

FIFA PRO Clubs'ta Türkiye'nin en iyilerini buluşturan Türkiye Espor Futbol Ligi'nde yeni haftaya bugün itibarıyla giriş yapıyoruz.

Heyecanın doruklarda yaşandığı ve takımların zirve mücadelesini sürdürdüğü ligin 23. haftası olacak bu haftada da kıyasıya mücadele hız kesmeden devam ediyor olacak.

23. hafta karşılaşmaları bugün saat 21: 30'da başlayacak ve canlı olarak yayınlanacak.

Sizlerde heyecanı bol olan, popüler Futbol Ligi'nin 23. hafta karşılaşmalarını izlemek istiyorsanız, YouTube kanalından ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı bir şekilde takip edebilirsiniz.

Türkiye Espor Futbol Ligi 23. Hafta Fikstürü

28 Nisan Çarşamba

BB Erzurumspor -21: 30- MKE Ankaragücü

Galatasaray -22: 00- İstanbulspor

Çaykur Rizespor -22: 30- Giresunspor

Hatayspor -23: 00- Trabzonspor

29 Nisan Perşembe

Bursaspor -21: 30- Antalyaspor

Y. Samsunspor -22: 00- Sakaryaspor

Kayserispor -22: 30- Kocaelispor

Beşiktaş Esports -23: 00- Gençlerbirliği

Türkiye Espor Futbol Ligi'nin 23. hafta maç fikstürünü duyurduğu Twitter gönderisine göz atmak isterseniz tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros