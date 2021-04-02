Türkiye Espor Futbol Ligi 20. hafta karşılaşmaları tamamlandı

tefligi 20. hafta karşılaşmaları tamamlandı!

FIFA PRO Clubs'ta Türkiye'nin en iyilerini buluşturan Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 20. hafta karşılaşmaları sona erdi. Karşılaşmalar, 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Birbirinden iyi takımların ve oyuncuların mücadele ettiği Türkiye Espor Futbol Ligi'nde bir hafta daha geride kaldı. 31 Mart'ta başlayan karşılaşmalar 1 Nisan'da oynanan 2. gün karşılaşmaları ile devam etti.

Twitch ve Youtube'dan canlı bir şekilde yayınlanan maçlar izleyicilere seyir zevki veriyor. Haftanın son bulması ile bu haftanın sonuçları paylaşıldı.

Türkiye Espor Futbol Ligi 20. Hafta Sonuçları

31.03.2021 - Çarşamba

Beşiktaş Esports 4 - 1 Bursaspor

Antalyaspor 1 - 2 Giresunspor

Kocaelispor 4 - 1 Y. Samsunspor

Kayserispor 4 - 2 Çaykur Rizespor

01.04.2021 - Perşembe

İstanbulspor 3 - 0 Trabzonspor

Galatasaray 1 - 0 Sakaryaspor

Hatayspor 1 - 1 MKE Ankaragücü

Gençlerbirliği 0 - 1 BB Erzurumspor

Türkiye Espor Futbol Ligi'nin 20. hafta sonuçlarını duyurduğu Twitter gönderisine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros