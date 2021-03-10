Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 18. ve 19. hafta karşılaşmaları sonuçlandı!
teb_ligi 18 ve 19. hafta karşılaşmaları sonuçlandı!
Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 18. ve 19. hafta karşılaşmalarının sonuçları belli oldu!
Kıyasıya mücadeleler ve bol skorlu maçlar izlediğimiz bu hafta tamamlandı. Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmaların sonuçlarına buradaki bağlantıya tıklayıp göz atabilirsiniz. Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 18. ve 19. haftada oynanan karşılaşmaların skorları!
Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 18. hafta sonuçları
Dıgıtal Athletıcs 67 - 65 Steel Tactıcs
Eskişehirspor 53 - 62 Blaze Esports
Gozdılla Esports -Ert- Galatasaray Espor
FastPay Wildcats 88 - 65 Kocaelispor
Beşiktaş Esports 46 - 67 Antalyaspor
Çamlıca Espor 62 - 64 Bursaspor
Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 19. hafta sonuçları
Steel Tactics 123 - 33 Kocaelispor
Galatasaray Espor -Ert- Beşiktaş Esports
Bursaspor 54 - 61 Blaze Esports
Dıgıtal Athletıcs 71 - 68 Çamlıca Espor
Antalyaspor 52 - 26 Eskişehirspor
FastPay Wildcats -Ert- Godzılla Esports
Türkiye Espor Basketbol Ligi'nin 18. ve 19. hafta karşılaşmalarının sonuçlarını paylaştığı Instagram gönderisi şu şekilde oldu;
Kaynak: Playerbros