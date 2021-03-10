Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 18. ve 19. hafta karşılaşmaları sonuçlandı!

teb_ligi 18 ve 19. hafta karşılaşmaları sonuçlandı!

Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 18. ve 19. hafta karşılaşmalarının sonuçları belli oldu!

Kıyasıya mücadeleler ve bol skorlu maçlar izlediğimiz bu hafta tamamlandı. Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmaların sonuçlarına buradaki bağlantıya tıklayıp göz atabilirsiniz. Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 18. ve 19. haftada oynanan karşılaşmaların skorları!

Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 18. hafta sonuçları

Dıgıtal Athletıcs 67 - 65 Steel Tactıcs

Eskişehirspor 53 - 62 Blaze Esports

Gozdılla Esports -Ert- Galatasaray Espor

FastPay Wildcats 88 - 65 Kocaelispor

Beşiktaş Esports 46 - 67 Antalyaspor

Çamlıca Espor 62 - 64 Bursaspor

Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 19. hafta sonuçları

Steel Tactics 123 - 33 Kocaelispor

Galatasaray Espor -Ert- Beşiktaş Esports

Bursaspor 54 - 61 Blaze Esports

Dıgıtal Athletıcs 71 - 68 Çamlıca Espor

Antalyaspor 52 - 26 Eskişehirspor

FastPay Wildcats -Ert- Godzılla Esports

Türkiye Espor Basketbol Ligi'nin 18. ve 19. hafta karşılaşmalarının sonuçlarını paylaştığı Instagram gönderisi şu şekilde oldu;

Kaynak: Playerbros