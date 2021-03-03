Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 16. ve 17. hafta karşılaşmaları sonuçlandı!

teb_ligi 16 ve 17. hafta karşılaşmaları sonuçlandı!

Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 16. ve 17. hafta karşılaşmalarının sonuçları belli oldu!

Kıyasıya mücadeleler ve bol skorlu maçlar izlediğimiz bu hafta tamamlandı. Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmaların sonuçlarına buradaki bağlantıya tıklayıp göz atabilirsiniz. Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 16. ve 17. haftada oynanan karşılaşmaların skorları!

Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 16. hafta sonuçları

Steel Tactics 56 - 74 Eskişehirspor

Godzılla Esports 48 - 71 Dıgıtal Athletıcs

FastPay Wilcats 65 - 63 Blaze Esports

Galatasaray Espor 40 - 79 Antalyaspor

Çamlıca Espor 108 - 53 Kocaelispor

Beşiktaş Esports 57 - 41 Bursaspor

Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 17. hafta sonuçları

Steel Tactics 67 - 81 Antalyaspor

FastPay Wildcats 63 - 41 Çamlıca Espor

Bursaspor 41 - 51 Godzılla Esports

Beşiktaş Esports 62 - 49 Eskişehirspor

Dıgıtal Athletıcs 106 - 50 Kocaelispor

Blaze Esports 45 - 65 Galatasaray Espor

Türkiye Espor Basketbol Ligi'nin 16. ve 17. hafta karşılaşmalarının sonuçlarını paylaştığı Instagram gönderisi şu şekilde oldu;

Kaynak: Playerbros