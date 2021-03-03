Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 16. ve 17. hafta karşılaşmaları sonuçlandı!
teb_ligi 16 ve 17. hafta karşılaşmaları sonuçlandı!
Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 16. ve 17. hafta karşılaşmalarının sonuçları belli oldu!
Kıyasıya mücadeleler ve bol skorlu maçlar izlediğimiz bu hafta tamamlandı. Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmaların sonuçlarına buradaki bağlantıya tıklayıp göz atabilirsiniz. Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 16. ve 17. haftada oynanan karşılaşmaların skorları!
Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 16. hafta sonuçları
Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 17. hafta sonuçları
Steel Tactics 67 - 81 Antalyaspor
FastPay Wildcats 63 - 41 Çamlıca Espor
Bursaspor 41 - 51 Godzılla Esports
Beşiktaş Esports 62 - 49 Eskişehirspor
Dıgıtal Athletıcs 106 - 50 Kocaelispor
Blaze Esports 45 - 65 Galatasaray Espor
Türkiye Espor Basketbol Ligi'nin 16. ve 17. hafta karşılaşmalarının sonuçlarını paylaştığı Instagram gönderisi şu şekilde oldu;
Kaynak: Playerbros