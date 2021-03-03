Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 16. ve 17. hafta karşılaşmaları sonuçlandı!
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Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 16. ve 17. hafta karşılaşmaları sonuçlandı!

03.03.2021 00:15 | Son Güncelleme: 03.03.2021 00:19
Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 16. ve 17. hafta karşılaşmaları sonuçlandı!

teb_ligi 16 ve 17. hafta karşılaşmaları sonuçlandı!

Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 16. ve 17. hafta karşılaşmalarının sonuçları belli oldu!

Kıyasıya mücadeleler ve bol skorlu maçlar izlediğimiz bu hafta tamamlandı. Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmaların sonuçlarına  buradaki bağlantıya tıklayıp göz atabilirsiniz. Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 16. ve 17. haftada oynanan karşılaşmaların skorları!

Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 16. hafta sonuçları

  • Steel Tactics 56 - 74 Eskişehirspor

  • Godzılla Esports 48 - 71 Dıgıtal Athletıcs 

  • FastPay Wilcats 65 - 63 Blaze Esports

  • Galatasaray Espor 40 - 79 Antalyaspor

  • Çamlıca Espor 108 - 53 Kocaelispor

  • Beşiktaş Esports 57 - 41 Bursaspor

    • Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 17. hafta sonuçları

    Steel Tactics 67 - 81 Antalyaspor

    FastPay Wildcats 63 - 41 Çamlıca Espor

    Bursaspor 41 - 51 Godzılla Esports

    Beşiktaş Esports 62 - 49 Eskişehirspor

    Dıgıtal Athletıcs 106 - 50 Kocaelispor

    Blaze Esports 45 - 65 Galatasaray Espor

    Türkiye Espor Basketbol Ligi'nin 16. ve 17. hafta karşılaşmalarının sonuçlarını paylaştığı Instagram gönderisi şu şekilde oldu;

    Kaynak: Playerbros

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