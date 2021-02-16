Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 13. hafta karşılaşmalarının sonuçları belli oldu!
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Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 13. hafta karşılaşmalarının sonuçları belli oldu!

16.02.2021 16:42 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:46
Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 13. hafta karşılaşmalarının sonuçları belli oldu!

Türkiye Espor Basketbol Liginde 13.

hafta karşılaşmalarının sonuçları belli oldu! Kıyasıya mücadeleler ve bol skorlu maçlar izlediğimiz bu hafta dün itibariyle tamamlandı. İşte Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 13. haftada oynanan karşılaşmalarının sonucu!

Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 13. hafta karşılaşmaları tamamlandı!

Blaze Esports 47 - 67 Steel Tactıcs

Dıgıtal Athletıcs 42 - 78 Galatasaray Espor

Kocaelispor 45 - 65 Eskişehirspor

Beşiktaş Esports 94 - 40 Godzılla Esports

FastPay Wildcats 67 - 61 Bursaspor

Çamlıca Espor 62 - 66 Antalyaspor

Türkiye Espor Basketbol Ligi'nin 13. hafta karşılaşmalarının sonuçlarını paylaştığı Instagram gönderisi şu şekilde oldu;

Kaynak: Playerbros

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