Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 13. hafta karşılaşmalarının sonuçları belli oldu!
Türkiye Espor Basketbol Liginde 13.
hafta karşılaşmalarının sonuçları belli oldu! Kıyasıya mücadeleler ve bol skorlu maçlar izlediğimiz bu hafta dün itibariyle tamamlandı. İşte Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 13. haftada oynanan karşılaşmalarının sonucu!
Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 13. hafta karşılaşmaları tamamlandı!
Blaze Esports 47 - 67 Steel Tactıcs
Dıgıtal Athletıcs 42 - 78 Galatasaray Espor
Kocaelispor 45 - 65 Eskişehirspor
Beşiktaş Esports 94 - 40 Godzılla Esports
FastPay Wildcats 67 - 61 Bursaspor
Çamlıca Espor 62 - 66 Antalyaspor
Türkiye Espor Basketbol Ligi'nin 13. hafta karşılaşmalarının sonuçlarını paylaştığı Instagram gönderisi şu şekilde oldu;
Kaynak: Playerbros