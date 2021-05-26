Türkiye Espor Basketbol Ligi haftanın en değerli oyuncusu sizlerle
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye Espor Basketbol Ligi haftanın en değerli oyuncusu sizlerle

Türkiye Espor Basketbol Ligi haftanın en değerli oyuncusu sizlerle
Playerbros - Haberler | Gamegar

2. haftanın en değerli oyuncusu paylaşıldı!

Türkiye'nin ilk profesyonel espor basketbol ligi olan Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 2. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasıyla birlikte, haftanın en değerli oyuncusu TEBL resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu.

Organizasyon sosyal medya hesapları üzerinden haftanın en değerli oyuncusunu duyuran bir görsel . VPG Türkiye, Bacar Automative ve Asist Gaming katkılarıyla düzenlenen lig tam gaz devam ediyor.

15 takımın yer aldığı ve nefes kesen mücadelelere sahne olan ligde iki maçını da kazanan ekiplerden Blaze Esports haftayı averaj farkı ile liderlik koltuğunda

İkinci hafta karşılaşmalarının sonuçlanmasıyla birlikte haftanın en değerli oyuncusu, 60 sayı ve 7 asistlik performansıyla Regnum Carya Esports takımının oyuncusu "Cem Aslanhan" oldu.

playerbros ekibi olarak Cem Aslanhan'ı performansından ötürü tebrik ederiz!

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Volkan Bozkır İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Ebru Gündeş Şevval Şahin Burcu Biricik
Spor Ozan Tufan Arda Turan Ersun Yanal Fatih Terim Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye Espor Basketbol Ligi haftanın en değerli oyuncusu sizlerle - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 15:32:58. #1.16#

title