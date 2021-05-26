Türkiye Espor Basketbol Ligi haftanın en değerli oyuncusu sizlerle

2. haftanın en değerli oyuncusu paylaşıldı!

Türkiye'nin ilk profesyonel espor basketbol ligi olan Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 2. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasıyla birlikte, haftanın en değerli oyuncusu TEBL resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu.

Organizasyon sosyal medya hesapları üzerinden haftanın en değerli oyuncusunu duyuran bir görsel . VPG Türkiye, Bacar Automative ve Asist Gaming katkılarıyla düzenlenen lig tam gaz devam ediyor.

15 takımın yer aldığı ve nefes kesen mücadelelere sahne olan ligde iki maçını da kazanan ekiplerden Blaze Esports haftayı averaj farkı ile liderlik koltuğunda

İkinci hafta karşılaşmalarının sonuçlanmasıyla birlikte haftanın en değerli oyuncusu, 60 sayı ve 7 asistlik performansıyla Regnum Carya Esports takımının oyuncusu "Cem Aslanhan" oldu.

playerbros ekibi olarak Cem Aslanhan'ı performansından ötürü tebrik ederiz!

Kaynak: Playerbros