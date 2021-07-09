Türkiye Espor Basketbol Ligi 8. hafta puan durumu paylaşıldı!
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Türkiye Espor Basketbol Ligi 8. hafta puan durumu paylaşıldı!

Türkiye Espor Basketbol Ligi 8. hafta puan durumu paylaşıldı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

TEBL 8. Hafta puan durumu belli oldu.

Türkiye'nin ilk profesyonel espor basketbol ligi olan Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 8. hafta karşılaşmalarının ardından puan durumu belli oldu. Türkiye Espor Basketbol Ligi 8. hafta puan durumu organizasyonun resmi Instagram ve Twitter hesabı üzerinden yayınlandı.

Suppermassive Blaze Esports haftayı 14 puan ile liderlik koltuğunda tamamladı. 8. haftanın sonlanmasıyla birlikte oluşan puan durumu şu şekilde:

Türkiye Espor Basketbol Ligi 8. Hafta Puan Durumu

Suppermassive Blaze Esports | 16

OtherSide Esports | 16

Beşiktaş Esports | 17

Regnum Carya Esports | 15

Gençlerbirliği Espor | 15

Hak3 Esports | 13

Çamlıca Espor | 11

Göztepe Gaming | 12

Interrailtr Espor | 11

Bursaspor Espor | 11

Kocaelispor Espor | 10

Steel Tactics Esports | 11

Trabzonspor | 9

Mod-Z | 9

Fethiyespor Espor | 10

TEBL resmi İnstagram hesabında yapılan paylaşıma ulaşmak için  tıklayabilirsiniz. Puan durumuna, maç sonuçlarına ve gelecek karşılaşmalara  ulaşabilirsiniz.

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Kaynak: Playerbros

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