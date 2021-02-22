Türkiye Espor Basketbol Ligi 14. ve 15. fikstürleri paylaşıldı

Espor arasında en çok takip edilen kısımlardan olan Türkiye Espor Basketbol Ligi karşılaşmalarına dair detaylar açıklandı. 21:00'da olacağı ülkemizde ilk profesyonel basketbol ligi konumunda olacak olan Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde bugun çift maç haftası karşılaşmaları oynanacak. Türkiye Espor Basketbol Ligi karşılaşmaları saat kaçta?

14. ve 15. haftanın müsabakalarının yer aldığı fikstür Türkiye Espor Basketbol Ligi sosyal medya hesaplarından kullanıcılarla paylaşıldı. Aynı zamanda profesyonel spor liglerinden tanınan takımların ve hem de son derece rekabetçi geçeçek takımların 14. ve 15. hafta fikstürüne de yer verildi.

TÜRKİYE ESPOR BASKETBOL LİGİ 14.HAFTA FİKSTÜRÜ

Saat 21:00 itibari ile başlayacak olan karşılaşmaların 14. hafta fikstürü:

Godzılla Esports – Steel Tactıcs

Eskişehirspor – FastPay Wildcats

Antalyaspor – Digital Athletics

Çamlıca Espor – Blaze Esports

Galatasaray Esports – Bursaspor

Beşiktaş Esports – Kocaelispor

TÜRKİYE ESPOR BASKETBOL LİGİ 15. HAFTA FİKSTÜRÜ (22:00)