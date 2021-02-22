Türkiye Espor Basketbol Ligi 14. ve 15. fikstürleri paylaşıldı
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Türkiye Espor Basketbol Ligi 14. ve 15. fikstürleri paylaşıldı

22.02.2021 14:54 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:57
Türkiye Espor Basketbol Ligi 14. ve 15. fikstürleri paylaşıldı

Espor arasında en çok takip edilen kısımlardan olan Türkiye Espor Basketbol Ligi karşılaşmalarına dair detaylar açıklandı. 21:00'da olacağı ülkemizde ilk profesyonel basketbol ligi konumunda olacak olan Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde bugun çift maç haftası karşılaşmaları oynanacak. Türkiye Espor Basketbol Ligi karşılaşmaları saat kaçta?

14. ve 15. haftanın müsabakalarının yer aldığı fikstür Türkiye Espor Basketbol Ligi sosyal medya hesaplarından kullanıcılarla paylaşıldı. Aynı zamanda profesyonel spor liglerinden tanınan takımların ve hem de son derece rekabetçi geçeçek takımların 14. ve 15. hafta fikstürüne de yer verildi.

TÜRKİYE ESPOR BASKETBOL LİGİ 14.HAFTA FİKSTÜRÜ

Saat 21:00 itibari ile başlayacak olan karşılaşmaların 14. hafta fikstürü:

  • Godzılla Esports – Steel Tactıcs
  • Eskişehirspor – FastPay Wildcats
  • Antalyaspor – Digital Athletics
  • Çamlıca Espor – Blaze Esports
  • Galatasaray Esports – Bursaspor
  • Beşiktaş Esports – Kocaelispor

TÜRKİYE ESPOR BASKETBOL LİGİ 15. HAFTA FİKSTÜRÜ (22:00)

  • Galatasaray Espor – Steel Tactıcs
  • Kocaelispor – Blaze Esports
  • Beşiktaş Esports – Dıgıtal Athletıcs
  • Bursaspor – Eskişehirspor
  • Godzılla Esports – Çamlıca Espor
  • Antalyaspor – FastPay Wildcats
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