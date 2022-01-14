Ankara-Erivan arasında ilk temas! Moskova'daki görüşme bir buçuk saat sürdü - Haberler
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Ankara-Erivan arasında ilk temas! Moskova'daki görüşme bir buçuk saat sürdü

AA - Haberler | Dünya

Ankara-Erivan arasında ilk temas Moskova'da gerçekleşti. Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan'ın Özel Temsilcisi Rubin Rubinyan arasındaki görüşme, bir buçuk saat sürdü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13 Aralık 2021'de TBMM'de yaptığı konuşmada, Türkiye- Ermenistan ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığının sinyallerini vermişti. Hemen ardından Büyükelçi Serdar Kılıç, 15 Aralık'ta Ermenistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmişti. Ermenistan da Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ı, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi kapsamında özel temsilci olarak atamıştı.

MOSKOVA'DA BİR ARAYA GELDİLER

Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan'ın Özel Temsilcisi Rubin Rubinyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunu ele almak üzere, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

BİR BUÇUK SAAT GÖRÜŞTÜLER

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre ikili görüşme, bir buçuk saat sürdü. Türk ve Ermeni tarafları arasında gerçekleşen görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.

AA - Son Dakika Haberleri

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