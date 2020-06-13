Türkiye Ermenileri Patriği'nden Ayasofya'da ibadet etme talebi geldi Ayasofya'nın cami olması tartışmaları sürerken Türkiye Ermenileri Patriği'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Patrik Sahak Maşalyan, Ayasofya'nın müze olarak kalmaması gerektiğini söyledi ve ibate açılarak Hristiyanlara da bir alan tahsis edilmesi talebinde bulundu.

Ayasofya'da İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde Fetih Suresi okunmasıyla tekrar gündeme gelen Ayasofya'nın cami olmasında Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"FATİH SULTAN VAKFI'NIN EMEKLERİ İBADET YERİ KORUNSUN DİYEYDİ"

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın müze olmasını eleştiren Maşalyan, "Ayasofya on bin işçinin emeğiyle, bir servet harcanarak kuruldu. 1500 yıllık sayısız onarım, Fatih Sultan Vakf'ının emekleri, hepsi bu Mabet ibadet yeri olarak korunsun diyeydi. Müze olsun diye değil. Meraklı turistlerin fotoğraf çekmek için oraya buraya koşuşturması yerine diz çökmüş imanlıların saygı ve huşuyla secde kılmasının, Mabedin fıtratına daha uygun olduğunu düşünüyorum" dedi.

"HRİSTİYANLARA DA BİR ALAN TAHSİS EDİLSİN"

Ayasofya'nın ibadete açılmasını ve Hristiyanlara da yer ayrılmasını öneren Maşalyan, "Ayasofya ibadete açılsın. Mabet yeterince büyük. Hristiyanlara da bir alan tahsis edilsin. Dünya dinsel barışımızı, olgunluğumuzu alkışlasın. Ayasofya çağın ve insanlığın barış sembolüne dönüşsün. Çok mu ütopik? Zaten hepimiz aynı gök kubbenin altında yapmıyor muyuz ibadetlerimizi? Ayasofya'nın kubbesini de paylaşabiliriz. İtikatlarımız ayrı olsa da aynı tek Allah'a inanmıyor muyuz?" ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR HAÇ VE HİLAL İHTİLAFI LÜKSÜMÜZ YOK"

"Yeni bir haç ve hilal ihtilafı lüksümüz yok" diyen Maşalyan, şöyle devam etti: "1000 yıl Hristiyan, 500 yıl Müslüman dualarını duvarlarına emmiş ve onları gizemli varlığında sentezlemiş mabedin buna bir itirazının olacağını zannetmiyorum. Mabede girin, sessizliği soluyun ve öğrenin ondan. Aya Sofya, 'Kutsal Bilgelik' mabedi seyrettiği 1500 yüzyıllık insanlık tarihinde barıştan daha değerli bir şeyin olmadığı öğüdünü verecek size. Yeni bir haç ve hilal ihtilafı lüksümüz yok. Dünyanın kurtuluşu haç ve hilal ittifakıdır. Böyle bir barışı dünyaya armağan etme onuru Türkiye Cumhuriyeti Devletine yaraşır."