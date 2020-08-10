Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti Türkiye, Doğu Akdeniz'de Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han isimli gemiler için Navtex ilan etti. Sismik çalışmaların yapılacağı yeni Navtex, 10-23 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak.

Türkiye, Ataman ve Cengiz Han isimli gemileriçin yeni Navtex ilan etti. Akdeniz'de araştırma çalışmaları yürütecek Oruç Reis, gemisi ise demirli olduğu Antalya'dan hareket etti. Navtex, 23 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak.

SİSMİK ÇALIŞMALAR YAPILACAK

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın internet sayfasında yer alan Navtex duyurusunda, 23 Ağustos tarihine kadar Akdeniz açıklarında sismik çalışmalar yapılacağı belirtildi.

NAVTEX NEDİR?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, denizlerde yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden bu yolla duyurularak, bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

ATIŞ EĞİTİMLERİ İÇİN İLAN EDİLMİŞTİ

Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan deniz yetkileri anlaşmasının ardından Türkiye'den Navtex hamlesi gelmişti. Türkiye, atış eğitimleri için 10-11 Ağustos tarihleri arasında Antalya'nın Akdeniz açıklarında yeni bir Navtex yayınlamıştı.